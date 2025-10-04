La precipitación es de 31.3 mm a la hora 21

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó el desplazamiento de intensas tormentas que continúan afectando a varias zonas de la provincia de Buenos Aires, entre ellas las zonas 3, 4, 5, 7 y el norte de la zona 11. A las 21 horas, la estación meteorológica de Nueve de Julio registró un acumulado de 31.3 mm de lluvia, con precipitaciones que se mantuvieron por debajo de los 25 mm en gran parte de las áreas afectadas, pero con algunas zonas puntuales que llegaron a acumular hasta 40 mm.

Las tormentas vienen acompañadas de fuertes ráfagas de viento, y en algunas localidades como Bolívar se registraron vientos superiores a los 90 km/h, según datos de una estación meteorológica no oficial. Además, la actividad eléctrica ha sido intensa, y hay un alto riesgo de caída de granizo en diversas zonas de la región.

El SMN anticipa que el sistema continuará su desplazamiento hacia el este durante las próximas horas, lo que podría generar más chaparrones de rápido desplazamiento, tormentas de fuerte intensidad y ráfagas de viento que localmente pueden superar los 70 km/h.

Se recomienda a la población estar alerta y tomar precauciones, especialmente en áreas susceptibles a inundaciones o con riesgo de caída de árboles y objetos. Las autoridades instan a evitar la circulación por la vía pública si no es estrictamente necesario y a resguardarse en lugares seguros ante la amenaza de granizo o vientos fuertes.

En virtud de estos fenómenos, el SMN emitió una alerta naranja para la zona – ver https://www.cadenanueve.com/2025/10/04/alerta-naranja-por-tormentas-en-zonas-dc-3-lluvias-fuertes-y-riesgo-de-granizo/ -, lo que indica la posibilidad de lluvias torrenciales, ráfagas de viento intensas, y la presencia de granizo en algunas áreas. Según el organismo, los eventos climáticos podrían generar riesgo para la población, como la caída de árboles, daños materiales y complicaciones en el tráfico.