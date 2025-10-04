domingo, octubre 5, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
Alerta Naranja por Tormentas en Zonas DC 3: Lluvias Fuertes y Riesgo de Granizo

Las condiciones meteorológicas adversas continuarán hoy con intensas lluvias y tormentas en las zonas DC 11 y 4, que se desplazarán hacia la zona DC 3 por la noche, con posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta naranja para las zonas DC 3 debido a la presencia de tormentas severas que afectarán la región durante las próximas horas. Alcanza a Nueve de Julio s se esperan lluvias intensas y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes durante la tarde, con un aumento significativo hacia la noche.

A medida que las tormentas avancen de oeste a este, podrían generar intensas ráfagas de viento, alcanzando velocidades de hasta 60-70 km/h, y en algunos puntos podrían superar los 70 km/h. Además, la actividad eléctrica será fuerte, y no se descarta la caída de granizo en diversas localidades.

Las lluvias acumuladas se prevén entre 30 y 60 mm, lo que podría generar inundaciones repentinas en áreas susceptibles.

En particular, las zonas DC 4 y 3 continuarán bajo la influencia de estas condiciones durante las primeras horas del domingo, aunque hacia el final de la madrugada la intensidad de las tormentas disminuirá paulatinamente. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones y mantenerse informados sobre los últimos reportes meteorológicos.

