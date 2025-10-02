Día internacional de la no violencia: Un llamado a la paz y la tolerancia

- Advertisement -

El 2 de octubre se celebra el día internacional de la no violencia, una fecha designada por las Naciones Unidas para difundir un mensaje de paz y rechazo a la agresión. Esta jornada honra la memoria de Mahatma Gandhi, líder pacifista y figura emblemática en la lucha por la independencia de la India. La no violencia es una estrategia que rechaza el uso de la fuerza física para lograr un cambio. La filosofía de Gandhi se basaba en el principio de “Ahimsa” (no causar daño a ningún ser vivo) y en el “Satyagraha” (la fuerza del alma y la verdad como método de lucha).

La celebración de este día tiene como objetivo promover una cultura de paz mundial, fomentar la tolerancia y comprensión entre los individuos y grupos, educar y concienciar sobre la importancia de la no violencia, e inspirar a las personas a adoptar la no violencia como medio eficaz para resolver conflictos y alcanzar la justicia social. La violencia sigue siendo un problema global, especialmente la violencia de género, que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Según la ONU, el 35% de las mujeres que mueren en todo el mundo lo hacen a causa de un acto violento propiciado por su pareja o un miembro de su familia.