Hoy, 2 de octubre de 2025, se celebra en Argentina el Día del Recolector de Residuos, una fecha establecida por la ley 24.854 sancionada por el Congreso Nacional el 18 de junio de 1997. Esta jornada busca reconocer y homenajear a los trabajadores que se ocupan de limpiar las calles y mantenerlas en buenas condiciones todos los días.La labor de los recolectores de residuos es esencial para prevenir la propagación de enfermedades y mantener el orden en las ciudades. Su trabajo es fundamental para la salud ambiental y el bienestar de la comunidad. En reconocimiento a su esfuerzo y compromiso, esta fecha se estableció como un día no laborable para los trabajadores del sector. Es importante destacar que los recolectores de residuos son trabajadores esenciales que continúan realizando sus labores incluso en momentos difíciles, como durante la pandemia de coronavirus. Su dedicación y esfuerzo merecen ser reconocidos y agradecidos.