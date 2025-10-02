jueves, octubre 2, 2025
Efemérides

Día del escribano: Un rol fundamental en la sociedad

Se conmemora en honor al aniversario del Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado el 2 de octubre de 1948 en Buenos Aires, evento que llevó a la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino

Hoy, 2 de octubre de 2025, se celebra el día del escribano en nuestro país. Esta fecha conmemora la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) en 1948, una organización que agrupa a notarios de diferentes países y promueve la colaboración internacional. Los escribanos desempeñan un papel crucial en la sociedad, garantizando la seguridad jurídica de diversas transacciones y actos, como la compraventa de inmuebles, testamentos y contratos. Su trabajo asegura la autenticidad y legalidad de estos documentos, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas.

Para ser escribano público en Argentina, primero debes recibirte de abogado y luego someterte a un concurso de oposición y antecedentes. Los escribanos también están obligados a actuar con imparcialidad, observar el secreto profesional y proceder conforme a normas éticas. En la actualidad, hay alrededor de 8.000 escribanos en Argentina, y según un relevamiento realizado en 2019 por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el 60% de los profesionales que ejercen la función notarial son mujeres.

 

