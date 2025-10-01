miércoles, octubre 1, 2025
10.4 C
Nueve de Julio
miércoles, octubre 1, 2025
10.4 C
Nueve de Julio
Efemérides

La música como puente cultural: un día para reconocer su impacto global

Cada 1 de octubre, el Día Internacional de la Música invita a reconocer la riqueza cultural y el impacto universal de este arte, que une a personas de todo el mundo más allá de lenguas y fronteras

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, una efeméride establecida por el Consejo Internacional de la Música (IMC) de la UNESCO en 1975. Esta fecha tiene como objetivo promover la música en todas sus variantes, desde la clásica hasta la popular, y subrayar su papel fundamental en las vidas de las personas y en las comunidades alrededor del mundo. A lo largo de la historia, la música ha sido una forma de expresión universal que no conoce fronteras, capaz de conectar culturas y transmitir emociones que las palabras no pueden alcanzar.

La conmemoración busca no solo celebrar la diversidad sonora, sino también reflexionar sobre el poder transformador de la música. Este día invita a la población a disfrutar y a apreciar las diversas manifestaciones musicales, así como a promover la creatividad, la innovación y el intercambio cultural a través del arte sonoro. Además, se subraya la importancia de preservar y difundir las tradiciones musicales de distintas culturas, reconociendo su valor en el patrimonio cultural global.

En este contexto, se destaca el papel esencial de los músicos, compositores y todos los que de alguna manera contribuyen a la creación y difusión de la música, ya sea de manera profesional o como simples amantes de este arte. De igual manera, se reconoce el papel de la música en procesos educativos e inclusivos, como una herramienta clave para el desarrollo cultural y el fortalecimiento de identidades.

El Día Internacional de la Música es una ocasión para recordar que la música es mucho más que entretenimiento: es una forma de conectar, de educar, de sanar y de crear puentes entre los pueblos. ¡Hoy más que nunca, la música merece ser celebrada en su infinita diversidad!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5996

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR