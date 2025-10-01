Detención de “Pequeño J” y su mano derecha en Perú: Avances en el caso del triple crimen de Florencio Varela

- Advertisement -

Los dos prófugos más buscados por el triple crimen de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos en la ciudad de Lima, Perú. La captura se concretó gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la Policía Bonaerense, con la colaboración de Interpol de la Policía Federal Argentina. Según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense, Valverde Victoriano fue detenido luego de un trabajo de cruce de llamadas realizado por la Policía bonaerense, mientras que Ozorio fue atrapado en un operativo conjunto. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la noticia a través de su cuenta de X y adelantó que se está trabajando en la extradición de ambos a la Argentina para que enfrenten a la justicia por el triple crimen. Con estas detenciones, ya son nueve los acusados bajo custodia en el marco de la investigación. Los otros siete detenidos incluyen a Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez. Las víctimas, Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), fueron encontradas muertas en una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela, después de permanecer cinco días desaparecidas. Según los informes de autopsia, las jóvenes fueron torturadas y enterradas en un pozo séptico.