Día internacional de la traducción: Un tributo a la labor de los traductores

El Día Internacional de la Traducción se celebra cada 30 de septiembre para reconocer la labor fundamental de los traductores en la construcción de un mundo más conectado y comprensivo. Esta fecha coincide con la festividad de San Jerónimo, un erudito y sacerdote cristiano que tradujo la Biblia al latín y es considerado el patrón de los traductores. La Federación Internacional de Traductores (FIT) comenzó a celebrar este día en 1991, y en 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo reconoció oficialmente. El objetivo es destacar la importancia de la traducción en todos los ámbitos de la vida, desde la diplomacia y el comercio hasta la ciencia y la cultura.

La traducción es esencial para facilitar la comunicación entre personas de diferentes idiomas y culturas, permitiendo que se entiendan y colaboren. También juega un papel crucial en promover la paz y el entendimiento, ya que ayuda a romper barreras lingüísticas y culturales, fomentando la cooperación internacional. Además, la traducción literaria y cultural ayuda a preservar y difundir la riqueza cultural de diferentes países y comunidades.