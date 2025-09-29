Polémica por el supuesto vínculo entre José Luis Espert y un capo narco

- Advertisement -

La polémica sobre el presunto vínculo entre el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert y un jefe narco no se detiene. Si bien el legislador denunció una “campaña sucia”, desde el kirchnerismo reclamaron su remoción inmediata de la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

En este contexto, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social X.

Cabe destacar que Antonio Fred Machado está detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de integrar “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. También enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero.