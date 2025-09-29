El noroeste bonaerense será el más caluroso hasta diciembre

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su informe climático trimestral y advirtió que desde octubre hasta diciembre gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales, con pocas excepciones regionales. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste es donde más impactará el calor.

Cómo vienen las lluvias para el trimestre

En medio de un año complejo con fuertes inundaciones que impactaron en alrededor de dos millones de hectareas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período octubre-diciembre en el territorio bonaerense se prevé que estén dentro de lo normal.

En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) tendrá mayores chances de lluvias por encima de lo habitual, mientras que el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían sufrir un déficit hídrico.