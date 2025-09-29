lunes, septiembre 29, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 29, 2025
18.9 C
Nueve de Julio
Clima

El noroeste bonaerense será el más caluroso hasta diciembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el centro del país el termómetro subirá más de lo habitual.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su informe climático trimestral y advirtió que desde octubre hasta diciembre gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales, con pocas excepciones regionales. Y dentro de la provincia de Buenos Aires, el noroeste es donde más impactará el calor.

Tras un comienzo de primavera fresco, al parecer las condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. El nuevo informe -que contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre – proyecta temperaturas normales o superiores a lo habitual en parte del territorio nacional.

Según el organismo, el centro y noreste argentino (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y buena parte de Buenos Aires) enfrentan más de un 55% de probabilidad de registrar calor superior al promedio histórico. En cambio, el NOA (La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy) aparece como la única zona donde las temperaturas se mantendrán dentro de lo esperado para la época.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, General Villegas, Florentino Ameghino, General Pinto, Alem, Tejedor y Rivadavia estarán, en principio, dentro de la ola de más calor. Para el resto del territorio, en tanto, el termómetro también será superior a lo habitual para esta última parte del año.

Cómo vienen las lluvias para el trimestre

En medio de un año complejo con fuertes inundaciones que impactaron en alrededor de dos millones de hectareas en la provincia de Buenos Aires, las precipitaciones para el período octubre-diciembre en el territorio bonaerense se prevé que estén dentro de lo normal.

En el norte del país (Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero) tendrá mayores chances de lluvias por encima de lo habitual, mientras que el oeste pampeano, Cuyo y el norte de la Patagonia podrían sufrir un déficit hídrico.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5994

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR