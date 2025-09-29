Día mundial del corazón: Un llamado a la acción para prevenir enfermedades cardiovasculares

- Advertisement -

El Día Mundial del Corazón se celebra cada 29 de septiembre con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular y prevenir enfermedades cardíacas. Esta fecha fue designada por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en el año 2000. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, cobrando más de 17 millones de vidas al año. Sin embargo, muchas de estas muertes pueden prevenirse con hábitos saludables como una alimentación equilibrada, ejercicio físico regular y evitando el consumo de tabaco.

Para cuidar tu corazón, es fundamental seguir una dieta mediterránea rica en frutas, verduras y omega 3, y reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares añadidos. También es importante realizar al menos 30 minutos de actividad física moderada al día y controlar el estrés mediante técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Además, es esencial revisar regularmente los niveles de presión arterial, glucosa y colesterol, y limitar o evitar el consumo de tabaco y alcohol. Estas acciones pueden contribuir significativamente a mantener una buena salud cardiovascular y prevenir enfermedades cardíacas.