Se espera una semana sin lluvias en la provincia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacionall pronostica que la provincia de Buenos Aires presentará días con nubosidad variable y sin lluvias a la vista, con un tiempo agradable y temperaturas máximas que rondarán los 23° C. En simultáneo, el organismo estatal emitió alertas para cinco provincias de la Patagonia por fuertes ráfagas de viento.

Para este domingo, el SMN prevé que el cielo estará entre algo a ligeramente nublado, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura se ubicará entre los 10° C y los 22° C.

El lunes contará con una atmósfera cálida, ya que se espera que la temperatura oscile entre los 15° C y los 22° C, con vientos provenientes del norte. Si bien la jornada comenzará y terminará ligeramente nublada, en la mañana y la tarde la nubosidad irá en aumento, ya que se espera un firmamento parcial a mayormente nublado.

El miércoles también replicará las condiciones del día anterior, pero con un aumento gradual de la nubosidad hacia la tarde. El jueves estará nuevamente más despejado hacia la mañana, pero más nublado después del mediodía. Y la nubosidad variable se mantendrá hasta el viernes, pero sin riesgo aparente de lluvias.