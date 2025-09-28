domingo, septiembre 28, 2025
Automovilismo

Rossi y Urrutia ganaron los 200Km de Buenos Aires; abandono para Ponce de León y Cingolani

El binomio de Toyota se impuso en la clásica prueba del TC2000 disputada en el autódromo porteño. El juninense Gabriel Ponce de León y el nuevejuliense Tomás Cingolani debieron desertar por problemas en la caja de velocidades

Matías Rossi y Santiago Urrutia se quedaron con la 19° edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC2000, disputados en el circuito N° 8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez”. La dupla de Toyota Gazoo Racing marcó el rumbo de la competencia desde el inicio y concretó un triunfo clave en la octava fecha de la temporada 2025.

El podio lo completaron Emiliano Stang/Antonino García, quienes lograron una gran remontada tras largar desde el fondo, y Franco Vivian/Rafael Morgenstern, en una carrera cambiante y de alto desgaste.

Entre los protagonistas estuvo el histórico piloto de Junín, Gabriel Ponce de León, acompañado por el nuevejuliense Tomás Cingolani, quienes marchaban en el cuarto puesto tras una gran estrategia en boxes, pero debieron abandonar a diez giros del final por una falla en la caja de velocidades. “Es una lástima porque veníamos avanzando muy bien, pero son cosas que pasan en el automovilismo”, expresó Ponce tras la competencia.

La clasificación final quedó así:

  1. Rossi/Urrutia (Toyota) – 57m43s241

  2. Stang/García (Toyota) +1s219

  3. Vivian/Morgenstern (Chevrolet) +1s516

  4. Pérez Bravo/Collazo

  5. Morillo/Aramendía

  6. Polakovich/Hidalgo

  7. Fernández/Vallejos

  8. Traverso/Malbrán

  9. Ponce de León/Cingolani (abandono, +11 vueltas)

La próxima cita del campeonato será el 12 de octubre en el autódromo El Zonda, San Juan, donde la categoría volverá al formato tradicional.

