Federal A

Primera fecha deja un arranque con victorias ajustadas y partidos pendientes

El inicio del Torneo “A” mostró duelos muy parejos y algunos resultados sorpresivos. Atlético San Martín, La Niña y Once Tigres lograron triunfos clave, mientras que Atlético Quiroga y El Fortín tendrán que esperar para disputar su encuentro

La Liga Nuevejuliense de Fútbol dio inicio al Torneo “A” 2025/2026 con una jornada cargada de intensidad y partidos parejos. La primera fecha dejó victorias importantes y un par de encuentros suspendidos que se reprogramarán.

Entre los resultados más destacados:

  • San Martín derrotó a Atlético 9 de Julio por 1 a 0, con gol de Mateo Lisazo, marcando un arranque sólido.

  • La Niña superó a Agustín Álvarez 2 a 0 gracias a los goles de Ramiro Pelantay y Kevin Salas.

  • Once Tigres venció ajustadamente a San Agustín 1 a 0, con la anotación de Emmanuel Zamprogna.

  • French y Naón igualaron 1 a 1. Para el CAN, Mauricio Prol de penal lo hbìa puesto en ventaja y logro la igualdad para los locales, Manuel Molina.

  • El viernes abriendo la competencia, empataron Libertad y Atlético Patricios empataron 1 a 1.

  • El partido entre Atlético Quiroga y El Fortín fue suspendido y se reprogramará para la próxima fecha.

La primera jornada mostró un torneo competitivo, con equipos que buscan consolidarse desde el inicio y otros que deberán recuperarse en la segunda fecha.

La segunda fecha, que se jugará en octubre, tendrá los siguientes partidos:

  • Atlético La Niña vs. F.C. Libertad

  • Atlético Patricios vs. Atlético Once Tigres

  • Deportivo San Agustín vs. Atlético 9 de Julio

  • Atlético San Martín vs. Atlético French

  • Agustín Álvarez vs. Atlético El Fortín

  • Atlético Naón vs. Atlético Quiroga

Tabla de posiciones – Primera Fecha

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDifPts
1La Niña110020+23
2San Martín110010+13
3Once Tigres110010+13
4Naón10101101
5Libertad10101101
6Atlético Patricios10101101
7Atlético French10101101
8Atlético 9 de Julio100101-10
9San Agustín100101-10
10Agustín Álvarez100102-20
11Atlético Quiroga00000000
12El Fortín00000000

