Primera fecha deja un arranque con victorias ajustadas y partidos pendientes

La Liga Nuevejuliense de Fútbol dio inicio al Torneo “A” 2025/2026 con una jornada cargada de intensidad y partidos parejos. La primera fecha dejó victorias importantes y un par de encuentros suspendidos que se reprogramarán.

Entre los resultados más destacados:

San Martín derrotó a Atlético 9 de Julio por 1 a 0, con gol de Mateo Lisazo , marcando un arranque sólido.

La Niña superó a Agustín Álvarez 2 a 0 gracias a los goles de Ramiro Pelantay y Kevin Salas .

Once Tigres venció ajustadamente a San Agustín 1 a 0, con la anotación de Emmanuel Zamprogna .

French y Naón igualaron 1 a 1. Para el CAN, Mauricio Prol de penal lo hbìa puesto en ventaja y logro la igualdad para los locales, Manuel Molina.

El viernes abriendo la competencia, empataron Libertad y Atlético Patricios empataron 1 a 1.

El partido entre Atlético Quiroga y El Fortín fue suspendido y se reprogramará para la próxima fecha.

La primera jornada mostró un torneo competitivo, con equipos que buscan consolidarse desde el inicio y otros que deberán recuperarse en la segunda fecha.

La segunda fecha, que se jugará en octubre, tendrá los siguientes partidos:

Atlético La Niña vs. F.C. Libertad

Atlético Patricios vs. Atlético Once Tigres

Deportivo San Agustín vs. Atlético 9 de Julio

Atlético San Martín vs. Atlético French

Agustín Álvarez vs. Atlético El Fortín

Atlético Naón vs. Atlético Quiroga

Tabla de posiciones – Primera Fecha