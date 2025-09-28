Primera fecha deja un arranque con victorias ajustadas y partidos pendientes

La Liga Nuevejuliense de Fútbol dio inicio al Torneo “A” 2025/2026 con una jornada cargada de intensidad y partidos parejos. La primera fecha dejó victorias importantes y un par de encuentros suspendidos que se reprogramarán.
Entre los resultados más destacados:
San Martín derrotó a Atlético 9 de Julio por 1 a 0, con gol de Mateo Lisazo, marcando un arranque sólido.
La Niña superó a Agustín Álvarez 2 a 0 gracias a los goles de Ramiro Pelantay y Kevin Salas.
Once Tigres venció ajustadamente a San Agustín 1 a 0, con la anotación de Emmanuel Zamprogna.
French y Naón igualaron 1 a 1. Para el CAN, Mauricio Prol de penal lo hbìa puesto en ventaja y logro la igualdad para los locales, Manuel Molina.
El viernes abriendo la competencia, empataron Libertad y Atlético Patricios empataron 1 a 1.
El partido entre Atlético Quiroga y El Fortín fue suspendido y se reprogramará para la próxima fecha.
La primera jornada mostró un torneo competitivo, con equipos que buscan consolidarse desde el inicio y otros que deberán recuperarse en la segunda fecha.
La segunda fecha, que se jugará en octubre, tendrá los siguientes partidos:
Atlético La Niña vs. F.C. Libertad
Atlético Patricios vs. Atlético Once Tigres
Deportivo San Agustín vs. Atlético 9 de Julio
Atlético San Martín vs. Atlético French
Agustín Álvarez vs. Atlético El Fortín
Atlético Naón vs. Atlético Quiroga
Tabla de posiciones – Primera Fecha
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif
|Pts
|1
|La Niña
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|San Martín
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Once Tigres
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|4
|Naón
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|5
|Libertad
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6
|Atlético Patricios
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7
|Atlético French
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|8
|Atlético 9 de Julio
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|9
|San Agustín
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|10
|Agustín Álvarez
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|11
|Atlético Quiroga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|El Fortín
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0