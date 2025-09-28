domingo, septiembre 28, 2025
20.6 C
Nueve de Julio
domingo, septiembre 28, 2025
20.6 C
Nueve de Julio
Elecciones 2025

Jorge Taiana encabeza la intención de voto, seguido por Espert y Randazzo

Encuesta en la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 26 de octubre

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Una encuesta de Federico González y Asociados midió la intención de voto en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El estudio, sobre una muestra de 1.800 casos, marca una fuerte ventaja para el Frente Patria, liderado por Jorge Taiana, quien alcanza el 41,5% de las preferencias.

En un distante segundo lugar aparece José Luis Espert (Alianza Libertad Avanza) con el 5%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 4,7%. Más atrás se ubican María Eugenia Talerico (Potencia, 3,4%), Santiago Cúneo (Nuevo Buenos Aires, 2,7%), Fernando Burlando (Propuesta Federal, 2,5%) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con el 2%.

El resto de los candidatos no supera el 1% de adhesión, entre ellos Ricardo Alfonsín, Roberto Cachanosky, Juan Manuel López, Manuela Castiñeira, Fernando Gray, Sixto Cristiani, Alberto Samid, María Tukumoto y Alberto San Martín.

Además, un 5,2% de los consultados dijo que votará en blanco y un 7% se mantiene indeciso.

De confirmarse estos números, Taiana entraría a la elección con una ventaja contundente y una oposición muy fragmentada, lo que podría consolidar el predominio del oficialismo en la provincia más poblada del país.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5993

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR