Jorge Taiana encabeza la intención de voto, seguido por Espert y Randazzo

Una encuesta de Federico González y Asociados midió la intención de voto en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. El estudio, sobre una muestra de 1.800 casos, marca una fuerte ventaja para el Frente Patria, liderado por Jorge Taiana, quien alcanza el 41,5% de las preferencias.

En un distante segundo lugar aparece José Luis Espert (Alianza Libertad Avanza) con el 5%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 4,7%. Más atrás se ubican María Eugenia Talerico (Potencia, 3,4%), Santiago Cúneo (Nuevo Buenos Aires, 2,7%), Fernando Burlando (Propuesta Federal, 2,5%) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con el 2%.

El resto de los candidatos no supera el 1% de adhesión, entre ellos Ricardo Alfonsín, Roberto Cachanosky, Juan Manuel López, Manuela Castiñeira, Fernando Gray, Sixto Cristiani, Alberto Samid, María Tukumoto y Alberto San Martín.

Además, un 5,2% de los consultados dijo que votará en blanco y un 7% se mantiene indeciso.

De confirmarse estos números, Taiana entraría a la elección con una ventaja contundente y una oposición muy fragmentada, lo que podría consolidar el predominio del oficialismo en la provincia más poblada del país.