Atlético Quiroga apuesta a la renovación con nuevas caras y un proyecto deportivo ambicioso

Este domingo si el agua acumulada que este sabado presentaba la ‘fortaleza violeta’ se jugará el partido entre Atlético Quiroga y El Fortín, Quiroga afronta la temporada con ilusiones renovadas y la conducción técnica de Marcos Zapata, oriundo de Las Toscas, quien buscará darle identidad y solidez al equipo violeta.

El flamante entrenador realizó la carrera de Profesorado en Educación Física en Lincoln y parte en Pehuajó, además de una tecnicatura en Neurociencias en el Deporte y cursos sobre Entrenamiento en Alto Rendimiento. Su aspiración es completar el Curso de Director Técnico el próximo año, con la intención de dedicarse de lleno a esta vocación.

Como futbolista, Zapata tuvo la oportunidad de jugar en Banfield y Gimnasia, pero una lesión en la rótula truncó su carrera profesional. Tras regresar a su pueblo natal, instaló un gimnasio en Quiroga y allí se vinculó con la vida deportiva local. “Salió la posibilidad de dirigir en Quiroga porque entró gente nueva en la comisión. Fueron los primeros que me buscaron. La idea inicial era estar como profe, pero se dieron las circunstancias y presenté un proyecto para ser el técnico”, contó.

El plantel trabaja desde hace dos meses bajo su mando. “En el primer mes reforzamos la parte física y luego comenzamos con los amistosos. Estoy a cargo de Primera y Cuarta división”, explicó.

Entre las incorporaciones se destacan futbolistas conocidos de Lincoln: Jonathan Roldán (proveniente de Jorge Newbery de Fortín Olavarría), Emanuel Ronzano y Jonathan Simón (ambos de Cosmopolita de Piedritas, con pasado en El Linqueño). A ellos se suma el regreso del delantero goleador Lucas Del Papa, con experiencia en Dudignac, Quiroga, 12 de Octubre y La Niña, además de Santiago Unanua. Paralelamente, algunos jugadores no continuarán y los jóvenes del club tendrán su oportunidad de mostrarse.

“Mi objetivo es formar un grupo sólido que sea base para campeonatos venideros y que esté mentalmente preparado para competir”, remarcó el nuevo DT, quien ya puso manos a la obra para que Quiroga sea protagonista en la Liga.