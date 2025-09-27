La lluvia alcanzó los 62.2 mm

- Advertisement -

La Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó tarde a CN que las precipitaciones acumuladas alcanzan los 62,2 mm, según los registros a las 15:00 horas.

En tanto, se recuerda que sigue vigente la Ordenanza que restringe la circulación en los caminos rurales para evitar mayores anegamientos en las vías de circulación.

Durante el día de hoy un sistema de baja presión generará lluvias y chaparrones sobre gran parte de la PBA, principalmente entre la mañana y la tarde. Las condiciones mejorarán de oeste a este a partir de las primeras horas de la tarde y durante la noche. Además hasta la primera mitad de la tarde pueden registrarse vientos del sector sur, con ráfagas intensas en la franja norte de la provincia que irán en disminución hacia la segunda mitad. No se esperan ráfagas significativas durante la noche. Del domingo en adelante sin fenómenos significativos en todo el territorio provincial.

Para mañana, se espera un día parcialmente soleado, con temperaturas que oscilan entre los 11° y 22°.