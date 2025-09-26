Un sector bonaerense está en alerta amarilla y alcanza a Nueve de Julio

- Advertisement -

Se espera una jornada inestable con altas probabilidades de lluvias y tormentas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, algunas de ellas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de ráfagas intensas de viento, caída de granizo chico y acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 20 y 50 mm, con posibles valores superiores en áreas puntuales.

A medida que avance el día, a partir del mediodía y por la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar progresivamente de oeste a este.

Los vientos se prevén del noreste, con velocidades entre 15 y 25 km/h y ráfagas entre 40 y 50 km/h. A partir de la mañana, los vientos rotarán hacia el sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 y 70 km/h, al menos hasta las 18 hs, momento en que la intensidad de los vientos disminuirá de manera gradual.

Domingo:

Se anticipa una jornada tranquila sin fenómenos meteorológicos significativos. La nubosidad irá en disminución a lo largo del día, y los vientos serán leves del sector oeste, rotando hacia el norte por la noche.

Se recomienda a la población estar atenta a los cambios meteorológicos y tomar las precauciones necesarias, especialmente en las zonas más afectadas por las tormentas.