sábado, septiembre 27, 2025
13.6 C
Nueve de Julio
Clima

Un sector bonaerense está en alerta amarilla con lluvias persistentes

Se esperan precipitaciones de variada intensidad en varios municipios, entre ellos Nueve de Julio y sus vecinos, con acumulados que podrían superar los 50 mm

0
Este sábado 27 de septiembre, los municipios bajo alerta amarilla enfrentarán lluvias persistentes, que variarán en intensidad a lo largo del día. Se prevé que las precipitaciones, algunas de ellas localmente fuertes, ocurran principalmente entre la mañana y la tarde del sábado. Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre los 20 y 50 mm, con posibilidad de que en algunos puntos se superen estas cifras.

Los sectores más afectados serán la zona DC 5 y el oeste de la zona DC 12, donde se esperan los mayores acumulados. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos, y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas.

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5992

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

