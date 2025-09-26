Un sector bonaerense está en alerta amarilla con lluvias persistentes

- Advertisement -

Este sábado 27 de septiembre, los municipios bajo alerta amarilla enfrentarán lluvias persistentes, que variarán en intensidad a lo largo del día. Se prevé que las precipitaciones, algunas de ellas localmente fuertes, ocurran principalmente entre la mañana y la tarde del sábado. Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre los 20 y 50 mm, con posibilidad de que en algunos puntos se superen estas cifras.

Los sectores más afectados serán la zona DC 5 y el oeste de la zona DC 12, donde se esperan los mayores acumulados. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos, y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas.