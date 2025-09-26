Día del empleado de comercio: Un feriado para los trabajadores del sector mercantil

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre, pero este año se traslada al lunes 29 de septiembre. Esta fecha es un feriado nacional para los trabajadores del sector mercantil, regidos por el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Los empleados de comercio no están obligados a trabajar y recibirán su salario habitual sin descuentos. Si trabajan, deberán recibir un pago doble, equivalente al 100% de su salario habitual. Los comercios pueden abrir si son atendidos por sus dueños o empleados que acepten trabajar voluntariamente. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales acordaron trasladar la celebración al lunes 29 de septiembre para generar un fin de semana largo y reducir el impacto económico en los comerciantes. Esta decisión busca beneficiar tanto a los trabajadores como a los empleadores, permitiendo un descanso merecido para los empleados y minimizando las pérdidas económicas para los negocios.

Es importante destacar que algunas provincias tienen fechas diferentes para celebrar el Día del Empleado de Comercio. Por ejemplo, en Santa Fe se celebra el último miércoles de septiembre, mientras que en la rama de turismo se prevé celebrar el sábado 27, aunque esta fecha es tentativa. En cuanto a los centros de contacto, la celebración está programada para el viernes 26. Además, los empleados de comercio recibirán un aumento salarial del 1% en septiembre, junto con una suma fija no remunerativa de $40,000. Esta medida busca mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector mercantil.