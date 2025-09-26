Cingolani correrá como invitado de Ponce de León en los 200 Km del TC2000

El Corsi Sport dio a conocer los pilotos titulares e invitados para la 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires del TC2000, la competencia más esperada del automovilismo argentino. En esta edición, Tomás Cingolani será el invitado de Gabriel Ponce de León, compartiendo la butaca del Toyota Corolla Cross #32. Además, Tomás Fernández formará equipo con Christian Vallejo en el Toyota Corolla Cross #112, y Lautaro Campione tendrá como invitado a Gastón Rossi en el Toyota Corolla Cross #317.

Este evento, que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en el circuito 9 del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, promete ser una de las ediciones más emocionantes, con la participación de grandes nombres del automovilismo nacional e internacional.

Las duplas del Corsi Sport

La escudería de Christian Corsi buscará la gloria con tres binomios en esta tradicional competencia. El primero, y más esperado, es el equipo compuesto por Gabriel Ponce de León y Tomás Cingolani. Originalmente, Cingolani iba a correr con Capurro, pero finalmente se decidió que el piloto de 9 de Julio acompañará a Ponce de León. Esta será la 16ª participación del tricampeón argentino en los 200 Km de Buenos Aires, una carrera en la que ya sabe lo que es ganar: en 2004 y 2015, Ponce de León logró la victoria tanto como piloto titular como invitado.

Por su parte, Tomás Cingolani, quien no competía en el TC2000 desde 2021, vivirá esta nueva experiencia junto a Ponce de León. “Es un honor ser parte de una carrera con tanta historia, y más aún, hacerlo con un piloto de la talla de Gabriel”, expresó el piloto de 9 de Julio.

El segundo binomio del equipo estará compuesto por Tomás Fernández, quien está en su primer año en el TC2000, y el ecuatoriano Christian Vallejo. Este será el debut de Vallejo en los 200 Km de Buenos Aires, una cita que para él es un sueño cumplido. “Correr los 200 km es una tradición en el automovilismo argentino y, como piloto, estar aquí es un honor. Vamos a darlo todo para estar a la altura”, afirmó Vallejo.

Finalmente, el tercer binomio de Corsi Sport estará conformado por dos jóvenes talentos: Lautaro Campione, campeón argentino de la divisional menor del Top Race, y Gastón Rossi, quien también debutará en el TC2000. Con tan solo 16 años, Campione vivirá su primer 200 Km de Buenos Aires, un evento que para él representa el cumplimiento de un sueño. “Hace dos años, cuando vino el Stock Car de Brasil, dije que en unos años me tocaría correr los 200 Km. Hoy, lo voy a cumplir. Es increíble estar aquí”, señaló Campione, quien se mostró emocionado por la oportunidad.

El cronograma de la competencia

La 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires se desarrollará durante el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre. El sábado a las 15:55 hs se disputará la parte inicial de la carrera, a 30 minutos o 18 vueltas. El domingo, en tanto, a las 12:25 hs se correrá la parte final, a 42 vueltas o 60 minutos.

Junto al TC2000, en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” se disputarán también competencias del Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, lo que hará de este evento un espectáculo único para los fanáticos del motorsport.

Las expectativas están a la altura de la tradición

La 19º Edición de los 200 Km de Buenos Aires promete ser una verdadera fiesta del automovilismo argentino, con duplas históricas y pilotos jóvenes que buscan dejar su huella en una de las carreras más emblemáticas del país.