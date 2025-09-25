Misterio en Puerto Tirol: un objeto metálico caído del Cielo despierta la intriga

- Advertisement -

Un misterioso suceso dejó perplejos a los vecinos de la zona rural de Puerto Tirol, en la provincia de Chaco, cuando un objeto metálico de grandes dimensiones cayó desde el cielo. El hallazgo ocurrió en el Ex Campo Rossi, en la tarde del jueves alrededor de las 18:30, y rápidamente movilizó a personal policial y de bomberos, quienes establecieron un operativo de seguridad en el lugar.

Según las autoridades, el objeto fue ubicado unos 100 metros dentro de un campo privado. Se trata de un cilindro de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono. El artefacto presenta un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro, lo que ha despertado aún más la intriga. Además, los expertos encontraron una inscripción con un número de serie en la estructura.

El personal de la División Bomberos de Resistencia y la Comisaría de Puerto Tirol acudió al lugar, donde el personal especializado de la Sección Explosivos revisó el objeto y descartó cualquier riesgo de explosividad o material combustible. A pesar de ello, las autoridades decidieron establecer un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor del artefacto como medida preventiva.

A lo largo del día, se han realizado diversas especulaciones sobre el origen del objeto, que por sus características podría estar vinculado a la industria espacial o incluso a algún tipo de dispositivo de alta tecnología. Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su procedencia y esclarecer los detalles de este enigmático suceso.

Este hallazgo ha generado una gran expectativa en la comunidad local, que se mantiene expectante ante el desarrollo de nuevos informes sobre la situación.