Efemérides

Día mundial del farmacéutico: Reconocimiento a la labor en la salud global

El lema para el día mundial del farmacéutico 2025 es "farmacéuticos: atendiendo las necesidades sanitarias mundiales", destacando el papel fundamental de estos profesionales en la atención sanitaria y su compromiso con el bienestar de la sociedad.

Hoy, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, una fecha dedicada a reconocer y agradecer la invaluable labor de estos profesionales en la salud global. La Federación Internacional Farmacéutica (FIP) estableció este día en 2009 para destacar el papel crucial que desempeñan los farmacéuticos en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos. Los farmacéuticos son profesionales de la salud con una formación integral que les permite brindar asesoramiento personalizado sobre medicamentos, efectos secundarios e interacciones, así como controlar la medicación y detectar problemas relacionados con ella. También desempeñan un papel fundamental en la promoción de la salud a través de la educación sobre prevención de enfermedades y uso responsable de medicamentos.

Además, los farmacéuticos participan en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y tecnologías farmacéuticas, lo que contribuye a mejorar la salud pública y garantizar el acceso a medicamentos seguros y eficaces. Su participación activa en la atención sanitaria fortalece los sistemas de salud y garantiza la calidad y seguridad de los medicamentos.

 

