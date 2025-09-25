jueves, septiembre 25, 2025
Condiciones cambiantes para el fin de semana con Alerta Meteorológica

El viernes se prevé viento intenso, mientras que el sábado llegará con tormentas y lluvias. El domingo traerá mejor clima y temperaturas frescas

Este fin de semana la Provincia de Buenos Aires experimentará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con un viernes ventoso que dará paso a un sábado marcado por lluvias y tormentas. Para el domingo, se espera una jornada más tranquila y agradable.

Viernes 26: Viento del Norte y Cielos Parcialmente Nublados
El inicio del fin de semana será ventoso, con ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría generar molestias para quienes se desplacen por la región. La posibilidad de lluvias es baja, aunque hacia la noche podría haber algunas tormentas aisladas.

Sábado 27: Lluvias y Tormentas Locales
El clima empeorará en las primeras horas del sábado, cuando se registren lluvias y tormentas en varias zonas de la provincia. Se prevé que algunas tormentas puedan ser intensas, dejando acumulados de hasta 45 mm, especialmente en el norte de la zona DC 5 y el oeste de las zonas DC 3 y 10. Además, el viento cambiará de dirección, soplando del sudoeste con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Afortunadamente, el clima mejorará por la tarde.

Domingo 28: Mejoría y Frescura por la Mañana
El domingo será una jornada más apacible, con cielo despejado y temperaturas frescas al amanecer. Durante el día, se espera buen tiempo, ideal para realizar actividades al aire libre.

Los pronósticos apuntan a un fin de semana de contrastes, por lo que es importante estar preparados para las condiciones cambiantes, especialmente el sábado, cuando las tormentas podrían complicar la jornada.

