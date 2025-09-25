jueves, septiembre 25, 2025
Clima

Alerta amarilla por tormentas para el sábado en la región

Lo emitió el Servicio Meteorológico Nacional y anuncia vientos fuertes para la tarde-noche de hoy

0
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el sábado 27 de septiembre que abarca el oeste de las zonas DC 3 y parte de la provincia de Buenos Aires. Según el reporte, se espera que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registren lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h, además de la posible caída de granizo de pequeño tamaño.

Los acumulados de precipitación oscilarán entre 20 y 35 milímetros, aunque de forma localizada podrían superarse esos valores. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, cuando el viento rotará al sudoeste y el panorama meteorológico comenzará a estabilizarse.

El pronóstico por zonas indica que:

  • Jueves 25: se prevé viento del norte con ráfagas de 40 a 50 km/h, sin lluvias.

  • Viernes 26: persistirá el viento del norte con ráfagas de 45 a 55 km/h y baja probabilidad de lluvias o tormentas aisladas hacia la noche.

  • Sábado 27: será la jornada más inestable, con lluvias y tormentas en la madrugada y mañana, y vientos intensos del sudoeste.

  • Domingo 28: el tiempo mejorará, con cielo despejado y temperaturas más frescas en las primeras horas del día.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular en zonas anegadas y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas.

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades.
  4. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

