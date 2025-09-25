Alerta amarilla por tormentas para el sábado en la región

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el sábado 27 de septiembre que abarca el oeste de las zonas DC 3 y parte de la provincia de Buenos Aires. Según el reporte, se espera que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registren lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 50 y 60 km/h, además de la posible caída de granizo de pequeño tamaño.

Los acumulados de precipitación oscilarán entre 20 y 35 milímetros, aunque de forma localizada podrían superarse esos valores. Las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde, cuando el viento rotará al sudoeste y el panorama meteorológico comenzará a estabilizarse.

El pronóstico por zonas indica que:

Jueves 25 : se prevé viento del norte con ráfagas de 40 a 50 km/h, sin lluvias.

Viernes 26 : persistirá el viento del norte con ráfagas de 45 a 55 km/h y baja probabilidad de lluvias o tormentas aisladas hacia la noche.

Sábado 27 : será la jornada más inestable, con lluvias y tormentas en la madrugada y mañana, y vientos intensos del sudoeste.

Domingo 28: el tiempo mejorará, con cielo despejado y temperaturas más frescas en las primeras horas del día.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada, asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular en zonas anegadas y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas.