Exitosa Jornada de Donación de Sangre en la Escuela 13 de Facundo Quiroga

La Escuela 13 “Gabriela Mistral” de Facundo Quiroga está siendo epicentro de una importante gesta solidaria. Desde la mañana de hoy, se lleva a cabo una colecta de sangre organizada en conjunto con el servicio de hemoterapia Nueve de Julio, como parte de un proyecto que busca promover la solidaridad y la conciencia social entre los estudiantes y la comunidad.

La iniciativa, fue contada en ‘Despertate’ por la directora Julieta Romero, quien resaltó que tiene como objetivo no solo recolectar sangre, sino también sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de este acto de generosidad. Los estudiantes participaron activamente en la organización de la campaña, elaborando materiales informativos y difundiendo el mensaje de la donación en la comunidad.

Desde las primeras horas de la mañana, varias personas de una lista que supera las 40 registradas se acercaron al establecimiento educativo para donar, sumándose a una causa que podría salvar vidas. A pesar de la creencia común de que se debe donar en ayunas, la directora destacó que actualmente no es necesario hacerlo, lo que ha facilitado la participación de muchos vecinos que se acercaron después de su desayuno y antes de ir a trabajar.

Este esfuerzo, que se extiende hasta la tarde, cuenta con la colaboración de personal del hospital, quienes se encargan de los procedimientos médicos y la atención de los donantes.

El proyecto de donar sangre, además de tener un fuerte componente de solidaridad, se enmarca dentro de una serie de actividades que la escuela viene promoviendo para fortalecer el sentido de comunidad entre los estudiantes y fomentar valores como el respeto y el apoyo mutuo.

Además de esta campaña, la escuela se encuentra trabajando en proyectos educativos, como la Educación Sexual Integral, y mantiene una activa colaboración con otras instituciones de la localidad, como el Club Atlético, para el desarrollo integral de los chicos en todos los aspectos, tanto académicos como deportivos.

Con esta acción, la comunidad de Facundo Quiroga reafirma su compromiso con el bienestar común y la solidaridad, brindando un ejemplo de unión y colaboración para toda la región.