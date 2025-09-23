martes, septiembre 23, 2025
Torneo A

Se pone en marcha el campeonato de Primera “A” 2025/2026

El nuevo torneo de la Liga Nuevejuliense promete emoción desde el primer pitazo

0
La Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF) oficializó anoche el fixture del Torneo de Primera División “A” 2025/2026, que este año rendirá homenaje al Centenario del Club Atlético French. La competencia dará inicio el viernes 26 de septiembre, manteniendo el formato de temporadas anteriores, aunque con una novedad: el receso de verano será más corto, de tan solo 15 días.

Además, se confirmó que el Club Atlético 9 de Julio deberá disputar sus dos primeros encuentros de local en cancha de San Agustín, debido a la sanción que pesa sobre su estadio.

El cronograma de partidos contemplará encuentros en viernes y sábados, en simultáneo con la disputa del Ascenso. El valor de las entradas se fijó en $6.000 la general y $4.000 para jubilados.

Primera fecha

  • Viernes 26 – 20:30 hs.

    • Libertad vs. Atl. Patricios

  • Domingo 28 – 16:00 hs.

    • French vs. Naón

    • Atl. 9 de Julio vs. San Martín

    • A. Álvarez vs. La Niña

    • Once Tigres vs. San Agustín

    • Quiroga vs. El Fortín

