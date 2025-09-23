Se pone en marcha el campeonato de Primera “A” 2025/2026

- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF) oficializó anoche el fixture del Torneo de Primera División “A” 2025/2026, que este año rendirá homenaje al Centenario del Club Atlético French. La competencia dará inicio el viernes 26 de septiembre, manteniendo el formato de temporadas anteriores, aunque con una novedad: el receso de verano será más corto, de tan solo 15 días.

Además, se confirmó que el Club Atlético 9 de Julio deberá disputar sus dos primeros encuentros de local en cancha de San Agustín, debido a la sanción que pesa sobre su estadio.

El cronograma de partidos contemplará encuentros en viernes y sábados, en simultáneo con la disputa del Ascenso. El valor de las entradas se fijó en $6.000 la general y $4.000 para jubilados.

Primera fecha