Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas: Un llamado a la acción

Hoy, 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha fue establecida en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres en Dhaka, Bangladesh. La fecha recuerda la promulgación de la Ley 9.143, conocida como “Ley Palacios”, en Argentina el 23 de septiembre de 1913. Esta ley fue la primera en el mundo en penalizar la trata de personas con fines de explotación sexual y brindar protección a menores de edad.

El objetivo de este día es concientizar sobre la trata de personas y su impacto global, promover la protección y reintegración social de las víctimas, y combatir la impunidad de los responsables de esta lacra social. La trata de personas es un problema grave y complejo que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según estadísticas alarmantes, se estima que 1,8 millones de personas son víctimas de delitos de trata de personas para explotación sexual. En Argentina, entre 2009 y 2023, se dictaron 560 sentencias por trata de personas, con un 72% de casos relacionados con explotación sexual. En 2023, se registraron 1.784 denuncias en la línea 145 en Argentina.