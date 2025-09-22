Día mundial sin automóvil: Un paso hacia la movilidad sostenible

- Advertisement -

Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial Sin Automóvil, una fecha que busca promover la movilidad sostenible y reducir el uso de automóviles particulares. Esta celebración tiene sus raíces en la crisis petrolera de los años setenta y se oficializó en la década de 1990 en Europa. El objetivo principal de este día es reducir el impacto ambiental causado por el uso excesivo de automóviles, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica en las ciudades, y promover la movilidad saludable. Al fomentar el uso de medios de transporte activos, como caminar o andar en bicicleta, se busca mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la contaminación del aire.

Para celebrar el Día Mundial Sin Automóvil, puedes optar por usar el transporte público, caminar o andar en bicicleta, o compartir el coche con otras personas para reducir el número de vehículos en circulación. También es una oportunidad para reflexionar sobre tus hábitos y pensar en cómo puedes integrar hábitos de movilidad más sostenibles en tu vida cotidiana.