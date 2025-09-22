lunes, septiembre 22, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
lunes, septiembre 22, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día mundial sin automóvil: Un paso hacia la movilidad sostenible

Este día es una oportunidad para repensar el diseño de nuestras ciudades y promover alternativas de transporte más limpias y eficientes.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Mundial Sin Automóvil, una fecha que busca promover la movilidad sostenible y reducir el uso de automóviles particulares. Esta celebración tiene sus raíces en la crisis petrolera de los años setenta y se oficializó en la década de 1990 en Europa. El objetivo principal de este día es reducir el impacto ambiental causado por el uso excesivo de automóviles, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica en las ciudades, y promover la movilidad saludable. Al fomentar el uso de medios de transporte activos, como caminar o andar en bicicleta, se busca mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la contaminación del aire.

Para celebrar el Día Mundial Sin Automóvil, puedes optar por usar el transporte público, caminar o andar en bicicleta, o compartir el coche con otras personas para reducir el número de vehículos en circulación. También es una oportunidad para reflexionar sobre tus hábitos y pensar en cómo puedes integrar hábitos de movilidad más sostenibles en tu vida cotidiana.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5987

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR