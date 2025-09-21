Un clásico de Octubres se juga en septiembre y pone a la punta en la mira

Este domingo 21 de septiembre, el Torneo de Ascenso 2025/2026 llega a su sexta fecha, y el plato fuerte será sin dudas el enfrentamiento entre 12 de Octubre y 18 de Octubre, dos equipos que representan la identidad y la pasión del fútbol local.

Si el tiempo lo permite se jugará ya que hay desplazamientos entre equipos de localidades y los caminos debens ser resguardados ante las lluvias.

18 de Octubre, que llega con puntaje perfecto y en solitario en la cima de la tabla, buscará extender su racha invicta. Pero enfrente tendrá a 12 de Octubre, que no quiere ceder más terreno y espera aprovechar su localía para recuperar el liderazgo perdido. El encuentro, que promete ser uno de los más disputados de la temporada, se jugará en el estadio de 12 de Octubre.

La fecha arranca con dos choques decisivos

En el otro gran duelo de la jornada, Defensores de Sarmiento se medirá ante Defensores de la Boca en El Fortín. Los dos equipos vienen de realidades distintas, pero ambos con la necesidad urgente de sumar puntos para no perderle pisada a la zona alta de la tabla. Defensores de Sarmiento intentará recuperar terreno tras una racha negativa, mientras que Defensores de la Boca buscará una victoria que lo acerque a la permanencia.

Compañía y Dudignac se juegan la clasificación

Mientras tanto, Compañía General Buenos Aires recibirá a Atlético y Social Dudignac en un duelo clave para la lucha por los primeros puestos. Ambos equipos llegan con urgencias, ya que una victoria podría colocarlos en la pelea directa por el ascenso, mientras que una derrota podría alejarles de sus objetivos.

Unión Dennehy, el equipo libre

Unión Dennehy será el equipo libre en esta fecha. Después de una goleada convincente en la última jornada, el equipo tendrá un merecido descanso y aprovechará para preparar su próximo desafío.

Los partidos de la sexta fecha

Defensores de Sarmiento vs. Defensores de la Boca

12 de Octubre vs. 18 de Octubre

Compañía General Buenos Aires vs. Atlético y Social Dudignac

Libre: Unión Dennehy

Tabla de posiciones