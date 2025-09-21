domingo, septiembre 21, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
domingo, septiembre 21, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Clima

La primavera comienza sin sol y sin lluvias

Con un inicio nublado pero sin precipitaciones, la estación de las flores comienza tranquila con temperaturas agradables que marcarán una semana con pocas sorpresas climáticas.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este domingo 21 de septiembre, Nueve de Julio no experimenta el inicio típico de la primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6.02,  las condiciones climáticas se mantienen estables, sin lluvias, pero con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima es de 12° y la máxima de 18°. La jornada se desarrolla sin precipitaciones, pero el sol todavía se hace esperar.

Para la semana que comienza, el pronóstico indica días con buen tiempo, pero sin grandes variaciones de temperatura. Se espera un clima templado, con algunas nubes pero sin fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

El pronóstico actualizado del SMN para los próximos días es el siguiente:

  • Lunes: Mínima de 11° y máxima de 20°.

  • Martes: Mínima de 8° y máxima de 20°.

  • Miércoles: Mínima de 9° y máxima de 18°.

  • Jueves: Mínima de 11° y máxima de 21°.

  • Viernes: Mínima de 16° y máxima de 24°.

  • Sábado: Mínima de 13° y máxima de 21°.

A pesar de que la primavera ha comenzado oficialmente, su llegada a Nueve de Julio se ve marcada por cielos grises y temperaturas frescas, sin el calor típico de la estación.

En tanto, el clima en el noreste del país estará marcado por fuertes y severas tormentas debido al paso de un frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas naranja para el extremo norte de Entre Ríos, noreste de Santa Fe, y por primera vez, el sur de Corrientes, donde se espera el paso de tormentas severas durante la madrugada.

A lo largo de la jornada, la intensidad de las lluvias y tormentas disminuirá a medida que avance el día, pero las primeras horas serán las más críticas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5986

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR