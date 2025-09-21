La primavera comienza sin sol y sin lluvias

- Advertisement -

Este domingo 21 de septiembre, Nueve de Julio no experimenta el inicio típico de la primavera. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 6.02, las condiciones climáticas se mantienen estables, sin lluvias, pero con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima es de 12° y la máxima de 18°. La jornada se desarrolla sin precipitaciones, pero el sol todavía se hace esperar.

Para la semana que comienza, el pronóstico indica días con buen tiempo, pero sin grandes variaciones de temperatura. Se espera un clima templado, con algunas nubes pero sin fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

El pronóstico actualizado del SMN para los próximos días es el siguiente:

Lunes : Mínima de 11° y máxima de 20°.

Martes : Mínima de 8° y máxima de 20°.

Miércoles : Mínima de 9° y máxima de 18°.

Jueves : Mínima de 11° y máxima de 21°.

Viernes : Mínima de 16° y máxima de 24°.

Sábado: Mínima de 13° y máxima de 21°.

A pesar de que la primavera ha comenzado oficialmente, su llegada a Nueve de Julio se ve marcada por cielos grises y temperaturas frescas, sin el calor típico de la estación.

En tanto, el clima en el noreste del país estará marcado por fuertes y severas tormentas debido al paso de un frente frío.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas naranja para el extremo norte de Entre Ríos, noreste de Santa Fe, y por primera vez, el sur de Corrientes, donde se espera el paso de tormentas severas durante la madrugada.

A lo largo de la jornada, la intensidad de las lluvias y tormentas disminuirá a medida que avance el día, pero las primeras horas serán las más críticas.