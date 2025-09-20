sábado, septiembre 20, 2025
Newcom

Equipo 9 FEM se consagra invicto como el mejor del Torneo Femenino +60 de la Liga de América

Tras una destacada participación en el Torneo de la Liga de América, el equipo nuevejuliense se consagró campeón al vencer 2-0 en la final a Gral. Pico

El Torneo NEWCOM Femenino +60 de la Liga de América llegó a su fin con la brillante consagración del equipo 9 FEM, que logró alzarse con el título de campeonas tras una actuación invicta a lo largo de toda la competencia. El campeonato, que comenzó el 15 de marzo, concluyó hoy 20 de septiembre, tras una serie de partidos llenos de emoción y esfuerzo.

El equipo 9 FEM dominó la fase de clasificación con una racha perfecta, ganando todos sus partidos en la zona, lo que les permitió avanzar a las semifinales. En este decisivo encuentro, se enfrentaron a CANAI (conformado por los equipos de Trenque Lauquen y América), a quienes derrotaron 2-0, asegurando su pase a la final.

Ya en la definición del campeonato, 9 FEM mostró su mejor versión y venció a Gral. Pico por 2-0, alcanzando así el ansiado título. Esta victoria reafirma su posición como el equipo más fuerte de la categoría +60.

Clasificación Final:

  1. 9 FEM (Campeonas)

  2. Gral. Pico

  3. Trenque Lauquen / Lomas / Pampa

Integrantes del equipo 9 FEM:

  • Adriana Guardia

  • Marina Callegaro

  • Susana Márquez

  • Amelia Dinesta

  • Sonia Alonso

  • Bachi Martin

  • Estela Medoro

  • Maria Elena Canusso

  • Graciela Frandsen

Cuerpo Técnico:

  • DT: Claudio De Pietro

  • Ayudante: Mario Vargas

Con una sólida formación y un desempeño excepcional de cada jugadora, el equipo 9 FEM celebra con orgullo este título, que refleja su compromiso, esfuerzo y trabajo en equipo.

Felicitaciones a las campeonas!

