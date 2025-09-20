domingo, septiembre 21, 2025
11.3 C
Nueve de Julio
Clima

Entran en descenso las tormentas y lluvias en territorio bonaerense

Lo señala el SMN quien agrega que la franja noreste de la provincia sigue bajo el impacto de tormentas débiles, mientras que la actividad eléctrica se traslada hacia el Río de la Plata

Esta noche de sabado,pasada la hora 22, el SMN hizozo saber que la Provincia de Buenos Aires sigue registrando algunas lluvias y tormentas de menor intensidad, principalmente en la franja noreste.

La mayor actividad eléctrica, que ya se desplaza hacia el Río de la Plata, comienza a disminuir progresivamente. Las lluvias débiles se mantendrán durante los próximos 30 minutos, desplazándose hacia el este.

En cuanto al viento, se reportan ráfagas de hasta 70-75 km/h, con predominancia de vientos del sector sur y sudeste a una velocidad constante de entre 15 y 20 km/h.

En las localidades de Mar del Plata y Mar de Ajó, las lluvias continúan y se espera que se mantengan durante el resto de la noche y madrugada del domingo, con mejoramientos temporarios.

