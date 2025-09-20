Entran en descenso las tormentas y lluvias en territorio bonaerense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Esta noche de sabado,pasada la hora 22, el SMN hizozo saber que la Provincia de Buenos Aires sigue registrando algunas lluvias y tormentas de menor intensidad, principalmente en la franja noreste.

La mayor actividad eléctrica, que ya se desplaza hacia el Río de la Plata, comienza a disminuir progresivamente. Las lluvias débiles se mantendrán durante los próximos 30 minutos, desplazándose hacia el este.

En cuanto al viento, se reportan ráfagas de hasta 70-75 km/h, con predominancia de vientos del sector sur y sudeste a una velocidad constante de entre 15 y 20 km/h.

En las localidades de Mar del Plata y Mar de Ajó, las lluvias continúan y se espera que se mantengan durante el resto de la noche y madrugada del domingo, con mejoramientos temporarios.