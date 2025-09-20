Día internacional del deporte universitario: Fomentando la actividad física en la vida académica

- Advertisement -

Hoy, 20 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario, una fecha proclamada por la UNESCO en 2015 para reconocer y promover la importancia del deporte en la vida académica de los estudiantes universitarios. Esta celebración tiene como objetivo fomentar la actividad física y crear conciencia sobre el valor del deporte como medio para desarrollar habilidades y valores como el trabajo en equipo, la disciplina, este día busca promover la práctica deportiva como parte integral de la vida universitaria, desarrollar habilidades sociales, emocionales y físicas en los estudiantes, y destacar la importancia del deporte en la formación integral de los estudiantes universitarios. Además, se busca fomentar la participación de todos los estudiantes en actividades deportivas, independientemente de su género o sociedad.

La fecha fue elegida para subrayar la importancia de integrar el deporte en la vida universitaria y resaltar el papel de las universidades en la promoción de un estilo de vida saludable y activo entre los jóvenes.