Aviso meteorológico a muy corto plazo: tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo en 25 de Mayo, Nueve de Julio y localidades cercanas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo, número 3845, para las localidades de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Bolívar, Carlos Casares, General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó y Tapalqué, debido a la inminente formación de tormentas severas que afectarán la región durante la mañana de este sábado 20 de septiembre. El fenómeno traerá consigo lluvias intensas, ráfagas de viento de gran fuerza y la posibilidad de caída de granizo.

El SMN advirtió que la validez del aviso es de una (1) hora posterior a su emisión, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar rápidamente. Se recomienda a la población de las localidades afectadas tomar precauciones inmediatas, como evitar la circulación por zonas expuestas y resguardarse en lugares seguros.

Además, se prevé que el fenómeno se desplace rápidamente, por lo que las autoridades locales estarán en constante monitoreo para actualizar la información en caso de ser necesario.