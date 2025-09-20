sábado, septiembre 20, 2025
15.9 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta Naranja por tormentas fuertes y granizo para varias zonas del país

El SMN advierte sobre lluvias intensas, ráfagas de viento y riesgo de granizo. La mejora se espera para el domingo con un día más ventoso y menos lluvias

Este sábado 20 de septiembre, la provincia y otras regiones del país estarán bajo alerta naranja debido a la llegada de tormentas fuertes, que podrían generar acumulados de lluvia de hasta 80 mm y ráfagas de viento superiores a los 70 km/h.

Además, se prevé la posibilidad de caída de granizo en áreas aisladas, lo que representa un riesgo para la sociedad, la vida y los bienes. Las condiciones climáticas mejorarán hacia la noche, aunque algunas tormentas persistirán.

El domingo 21, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, con un descenso de la humedad y la temperatura, aunque se espera un día ventoso con ráfagas de hasta 40 km/h. A pesar de la mejora, se recomienda seguir de cerca las actualizaciones del SMN, ya que los horarios de los fenómenos pueden variar.

