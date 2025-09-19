Tormentas fuertes con ráfagas y granizo afectan a la región del centro bonaerense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes por la mañana el Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N° 3773, que incluyó a los distritos de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Alberti, Bragado, Carlos Casares, General Viamonte y Lincoln.

El parte, que tuvo vigencia hasta las 9:30 horas, advirtió por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo, afectando a la región del centro bonaerense.

Según el panorama meteorológico para la provincia de Buenos Aires, entre la mañana y la tarde de hoy una línea de lluvias y tormentas avanzará de sudoeste a noreste, con posibilidad de eventos localmente fuertes y acumulados de entre 10 y 25 milímetros.

Para el sábado, se anticipa un nuevo frente de lluvias y tormentas, en este caso con mayor intensidad y persistencia. Se prevén acumulados de entre 30 y 70 milímetros, sobre todo en la franja norte y centro de la provincia.

El domingo, en tanto, se espera una mejoría en las condiciones, aunque con tiempo ventoso del sector sur-sudoeste, especialmente en municipios cercanos a la costa bonaerense.

¿Querés que esta noticia