Panorama meteorológico: lluvias intensas y tormentas para el sábado en la Provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Las autoridades meteorológicas emitieron un alerta por lluvias y tormentas que afectarán a la región durante la jornada del sábado 20, con mejoras esperadas hacia el domingo.

Sábado 20: jornada inestable con lluvias y tormentas intensas

Durante el sábado, se espera una significativa inestabilidad atmosférica que dará lugar a lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El período de mayor actividad se estima entre las 6:00 y las 19:00 horas, aunque podrían registrarse mejoramientos temporarios durante la tarde.

Se prevén acumulados de precipitación entre 40 y 80 mm, con posibilidad de superarse de forma localizada. Además, no se descartan ráfagas intensas de viento, que podrían superar los 70 km/h, así como la caída aislada de granizo en algunos sectores.

Hacia la noche, se anticipa una disminución progresiva en la intensidad de los fenómenos, aunque podrían persistir lluvias y algunas tormentas remanentes.

Domingo 21: mejora gradual y descenso térmico

Para el domingo se espera una mejoría en las condiciones meteorológicas, acompañada de un descenso tanto en la humedad como en la temperatura. La jornada se presentará ventosa desde el sudoeste, con ráfagas estimadas entre 30 y 40 km/h.

El cielo permanecerá nublado durante la madrugada y la mañana, con mejoras hacia la tarde.

Recomendaciones y monitoreo

Dado el carácter dinámico e inestable de la situación, los horarios de inicio y finalización de los fenómenos podrían sufrir modificaciones. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones meteorológicas que se emitan durante todo el evento.