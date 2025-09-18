jueves, septiembre 18, 2025
General

Nuevos matriculados se incorporaron al Colegio de Abogados de Mercedes

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes realizó dos ceremonias de jura la semana pasada, incorporando profesionales tanto en condición de incompatibilidad como en ejercicio activo

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó adelante dos ceremonias de jura durante la semana pasada, en las que nuevos matriculados pasaron a integrar la institución.

La primera tuvo lugar el lunes 15 de septiembre en el segundo piso de la sede institucional, donde se desarrolló una Jura en Incompatibilidad. El acto fue encabezado por el vicepresidente del Colegio, Dr. Enrique Omar Sánchez, quien dirigió palabras de bienvenida a familiares y amigos presentes. En esa ocasión juró el Dr. Fabián Alejandro Navarrete.

En tanto, el miércoles 17 de septiembre, en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena”, se llevó a cabo la Jura de nuevos matriculados en ejercicio activo. La ceremonia estuvo presidida por el vicepresidente 2°, Dr. Daniel Germán Giuliano, y contó con la incorporación de siete profesionales: Franco Andrés Aguirre, Gerónimo Cerdeira, Bautista Montes, Florencia Trinidad Panessi, Tatiana Verónica Skokonski, María Cecilia Gardon y Verónica Sol Saravia Patrón.

Con estos actos, el Colegio renovó su compromiso con la abogacía en la región, acompañando a los profesionales que inician su camino y fortaleciendo el ejercicio de la matrícula.

