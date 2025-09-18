jueves, septiembre 18, 2025
General

La Defensoría lanza una consulta sobre el uso y futuro de la inteligencia artificial

La Defensoría del Pueblo bonaerense busca conocer cómo las personas usan y perciben la inteligencia artificial a través de un cuestionario anónimo

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, lanzó una encuesta para medir el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la vida cotidiana. El cuestionario, completamente anónimo, indaga sobre cuál es la IA más utilizada, para qué fines se recurre a estas herramientas, qué problemas generan, qué soluciones ofrecen y cómo se proyecta su uso en el futuro.

La campaña tiene como objetivo poner en cifras un fenómeno que, en muy poco tiempo, se volvió central para el trabajo, el estudio y la vida diaria de miles de personas.

Para la difusión de la iniciativa se utilizó una imagen generada por una propia inteligencia artificial, a la que se le pidió: “Si como inteligencia artificial tuvieras que pensarte con un cuerpo físico, ¿cómo sería? y ¿podrías generar una imagen ultra realista de tu respuesta anterior?”.

“El vértigo que significó la irrupción y el constante cambio de la inteligencia artificial nos pone en la obligación de pensar estrategias para no quedar en desventaja en esta era que abrieron las IA. Para eso, esta encuesta nos servirá para saber en dónde estamos ubicados y para dónde avanzar”, señaló Lorenzino.

La iniciativa se enmarca en la campaña #DesconectaParaConectar, con la que la Defensoría busca concientizar sobre el uso responsable de pantallas.

👉 Para participar de la encuesta: Click aquí.

