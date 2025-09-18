El Colegio de Abogados de Mercedes presentó el rediseño de su sitio web oficial

- Advertisement -

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes lanzó oficialmente el rediseño de su sitio web institucional, al que se puede acceder desde www.camercedes.com.

Según explicaron desde la entidad, esta actualización constituye un paso adelante en la manera de comunicar y brindar servicios a los matriculados, ofreciendo un portal moderno, ágil y adaptable a cualquier dispositivo. La navegación más clara y ordenada busca facilitar el acceso a información de calidad y a recursos relevantes para la práctica profesional cotidiana.

Entre las principales novedades del sitio se destacan el acceso a más servicios y herramientas de gestión en línea, noticias actualizadas en tiempo real, un calendario de actividades académicas y una organización visual pensada para la comodidad de los usuarios.

La implementación se realizará en etapas: en esta primera instancia, el portal estará orientado a los servicios, actividades institucionales y académicas. Más adelante se sumará un buscador de jurisprudencia departamental con fallos de las distintas Cámaras de Apelaciones, y finalmente se prevé habilitar un espacio para que los matriculados puedan consultar las actuaciones de la Mesa Directiva y del Consejo Directivo, reforzando la transparencia institucional.

Desde el Colegio invitaron a los abogados y al público en general a visitar www.camercedes.com, que será el nuevo centro de comunicación e interacción con la institución, junto a sus redes sociales:

Instagram: @cadjmercedes

Facebook: @CADJMercedes