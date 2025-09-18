jueves, septiembre 18, 2025
General

Derrumbe histórico: se cayó un puente de hierro del Ferrocarril Sarmiento sobre el Río Salado

La estructura, inactiva desde 1994 y un referente para ciclistas y pescadores, cedió posiblemente por lluvias intensas y el caudal excesivo del río

Un puente de hierro que formaba parte del antiguo tendido del Ferrocarril Sarmiento, en el tramo que conectaba las localidades de Chivilcoy y 25 de Mayo, se derrumbó sobre el Río Salado. La noticia se difundió en las últimas horas tras el reporte de un vecino en el grupo de Facebook «Recorriendo Pueblos».

Aunque la fecha exacta del colapso aún no ha sido confirmada, se sabe que la estructura unía las localidades de Gorostiaga y Anderson y llevaba fuera de servicio desde 1994. Este puente era un punto de referencia para los habitantes de la zona y era frecuentado por ciclistas y pescadores.

Las autoridades y expertos locales ya investigan las posibles causas del derrumbe. Entre las hipótesis principales se encuentran el fuerte caudal del Río Salado, impulsado por las intensas lluvias recientes, y el efecto del dragado excesivo en la zona, que podría haber erosionado el lecho del río, aumentando la fuerza de la corriente y afectando la estabilidad de la estructura, ya debilitada por el paso del tiempo.

