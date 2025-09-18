Continúan los trabajos en caminos rurales del distrito

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.

En este marco, y luego de reuniones llevadas a cabo con representantes rurales y autoridades provinciales, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:

Canales:

En Morea

Canal lindero de la Ruta 70 entre Quiroga y Neild

Arroyo “El Gato”

Laguna “El Cura”

Canales linderos a Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional N° 5

Canal Muremble

Caminos: