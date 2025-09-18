Continúan los trabajos en caminos rurales del distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.
En este marco, y luego de reuniones llevadas a cabo con representantes rurales y autoridades provinciales, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:
Canales:
- En Morea
- Canal lindero de la Ruta 70 entre Quiroga y Neild
- Arroyo “El Gato”
- Laguna “El Cura”
- Canales linderos a Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional N° 5
- Canal Muremble
Caminos:
- “La Colonia”
- Acceso a Naón
- Camino S-19 (Patricios)
- Camino S-33 (Santa María)
- Callejón Santa Rita (P-10)
- Camino P-3 (“La Vía” de La Niña)
- Camino P-8 (“La Vía” entre Morea y Dudignac)
- Ruta 70
- Camino “El Colectivo”