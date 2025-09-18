jueves, septiembre 18, 2025
General

Continúan los trabajos en caminos rurales del distrito

En el contexto de emergencia hídrica.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.

En este marco, y luego de reuniones llevadas a cabo con representantes rurales y autoridades provinciales, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos:

Canales:

  • En Morea
  • Canal lindero de la Ruta 70 entre Quiroga y Neild
  • Arroyo “El Gato”
  • Laguna “El Cura”
  • Canales linderos a Ruta Provincial N° 65 y Ruta Nacional N° 5
  • Canal Muremble

Caminos:

  • “La Colonia”
  • Acceso a Naón
  • Camino S-19 (Patricios)
  • Camino S-33 (Santa María)
  • Callejón Santa Rita (P-10)
  • Camino P-3 (“La Vía” de La Niña)
  • Camino P-8 (“La Vía” entre Morea y Dudignac)
  • Ruta 70
  • Camino “El Colectivo”

