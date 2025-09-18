Celebremos la primavera en Plaza Italia

- Advertisement -

La Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio invitan a las familias a festejar el Día de la Primavera el domingo 21 de septiembre.

La propuesta se desarrollará en Plaza Italia a partir de las 15.30 hs, con un picnic para compartir, juegos y actividades recreativas.

Además, habrá un taller de serigrafía a cargo de Giacomina Penette, denominado “Mi ciudad, mis árboles”, donde los participantes podrán estampar afiches y bolsas.

En paralelo, se realizará un taller artístico para crear macetas y llevarse su propia plantita.

Esta jornada busca acercar a las familias a un espacio de recreación y disfrute en un entorno natural de nuestra ciudad.

Más información en @cultura_9dejulio