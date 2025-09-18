Avanzan las obras de mejorado sobre calle Vélez Sársfield

- Advertisement -

En la calle Vélez Sársfield, entre las avenidas Mitre y San Martín, se están llevando adelante trabajos de mejorado con la colocación de piedra y RAP. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento de la red vial urbana que apunta a garantizar un tránsito más ágil y seguro para conductores y peatones.

El programa prevé la ejecución de estas tareas en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de dar respuesta a una demanda constante de los vecinos y sostener el estado de las calles. Desde Vialidad Urbana remarcaron que se trata de un trabajo sostenido en el tiempo, que continuará en otras zonas a fin de alcanzar una cobertura más amplia en los barrios.