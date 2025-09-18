jueves, septiembre 18, 2025
19.6 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 18, 2025
19.6 C
Nueve de Julio
General

Avanzan las obras de mejorado sobre calle Vélez Sársfield

Se colocan piedra y RAP en el tramo comprendido entre Mitre y San Martín, como parte del plan municipal de recuperación vial que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad en distintos barrios

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En la calle Vélez Sársfield, entre las avenidas Mitre y San Martín, se están llevando adelante trabajos de mejorado con la colocación de piedra y RAP. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento de la red vial urbana que apunta a garantizar un tránsito más ágil y seguro para conductores y peatones.

El programa prevé la ejecución de estas tareas en distintos puntos de la ciudad, con la finalidad de dar respuesta a una demanda constante de los vecinos y sostener el estado de las calles. Desde Vialidad Urbana remarcaron que se trata de un trabajo sostenido en el tiempo, que continuará en otras zonas a fin de alcanzar una cobertura más amplia en los barrios.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5983

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR