Alerta por lluvias y tormentas en esta region bonaerense

Entre la noche de este jueves y la mañana del viernes se esperan lluvias y tormentas localmente fuertes sobre la franja oeste de la provincia de Buenos Aires, con mayor intensidad hacia el sudoeste durante la madrugada. Estas tormentas avanzarán hacia el noreste, aunque con pérdida parcial de fuerza, y podrían afectar al centro, norte y noreste bonaerense durante la mañana y primeras horas de la tarde del viernes.

Para el sábado, el pronóstico indica la continuidad de las precipitaciones y tormentas en gran parte de la provincia, algunas de ellas fuertes. Los acumulados más importantes, que oscilarían entre 40 y 70 milímetros, se concentrarían en el noroeste, centro y franja este del territorio, aunque todavía persiste un margen de incertidumbre en la evolución del fenómeno.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos y complicaciones en la circulación.