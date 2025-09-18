Alerta amarillo por tormentas para este viernes en la región

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas para la madrugada y la mañana de este viernes. El fenómeno se desplazará de sudoeste a nor-noreste y puede presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse. Las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informado por los canales oficiales.