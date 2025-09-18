jueves, septiembre 18, 2025
18.4 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 18, 2025
18.4 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta amarillo por tormentas para este viernes en la región

Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo entre la madrugada y la mañana

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas para la madrugada y la mañana de este viernes. El fenómeno se desplazará de sudoeste a nor-noreste y puede presentarse con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo.

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse. Las autoridades recomiendan extremar precauciones al circular, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informado por los canales oficiales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5984

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR