Acreditación para desempeñarse como vacunador contra la fiebre aftosa en el norte bonaerense

Se realizó en las instalaciones del Centro Regional Buenos Aires Norte del Senasa, en la ciudad de Chivilcoy y contó con la presencia de veterinarios e idóneos de la región.

En el marco previo al inicio de la segunda campaña 2025 de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, el Senasa realizó una jornada de capacitación destinada a veterinarios e idóneos del sector privado que pretenden desempeñarse como vacunadores acreditados.

El curso fue organizado por la Coordinación de Sanidad Animal del Centro Regional Buenos Aires Norte y dictado por profesionales de las oficinas de Alberti y Suipacha, quienes abordaron inicialmente las características generales de la fiebre aftosa, las causas que la producen y sus vías de transmisión.

Posteriormente, expusieron sobre el estatus sanitario con el que cuenta la Argentina y los diferentes países de la región, y resaltaron la importancia de cumplir adecuadamente con el procedimiento sanitario y administrativo al momento de aplicar la vacuna. En este punto, las disertantes enfatizaron en las funciones y responsabilidades indelegables que tiene todo vacunador como agente de prevención sanitario, involucrado dentro del Plan Nacional de Erradicación y Control de la Fiebre Aftosa.

Terminada la etapa teórica/expositiva, se abrió un espacio de consulta, dudas e intercambio de opiniones, para finalizar el encuentro con una evaluación escrita e individual de cada uno de los presentes. La aprobación de esta instancia final es requisito obligatorio para completar el proceso oficial de acreditación.

Asistieron al curso profesionales e idóneos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como Lobos, Luján, Mercedes, General Pintos, Escobar, Lincoln, Carlos Casares, Tandil, 25 de Mayo, Saladillo, Pergamino, Azul y Chivilcoy.