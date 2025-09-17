Padrón electoral: ya se puede consultar dónde se vota el 26 de octubre

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya está disponible el padrón electoral definitivo. Desde este martes, los ciudadanos pueden consultar en qué escuela, mesa y número de orden les corresponde votar.

Tal como lo establece el cronograma electoral 2025, la publicación del padrón definitivo se realiza 40 días antes de los comicios, permitiendo así que los votantes tengan tiempo suficiente para verificar sus datos.

¿Cómo consultar dónde voto?

La consulta se puede realizar de manera online en el sitio oficial www.padron.gob.ar. Para conocer el lugar de votación, los pasos son los siguientes:

Ingresar al sitio. Completar el número de DNI, género (tal como figura en el documento) y distrito. Resolver el captcha de seguridad y presionar “Consultar”. Anotar los datos que aparecen: escuela, número de mesa y orden.

Se recomienda verificar los datos nuevamente antes del 26 de octubre, ya que la Justicia Electoral puede modificar algunos establecimientos de votación hasta 48 horas antes de la jornada electoral.

Boleta Única Papel

Una novedad importante para esta elección es que se utilizará el sistema de Boleta Única Papel (BUP) en todo el país. A diferencia de lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires en septiembre, donde se empleó la boleta partidaria tradicional, en octubre los electores votarán con un formato unificado, diseñado para agilizar y transparentar el proceso.