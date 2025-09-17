Boxeadores del gimnasio Fight Club Argentina brillaron en el Mundial “Batalla de Estrellas”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gimnasio Fight Club Argentina, con sede en Nueve de Julio y dirigido por Pamela Galdó junto a Víctor González, vivió un momento histórico el pasado domingo tras su participación en el Campeonato Mundial “Batalla de Estrellas”, realizado en Buenos Aires. El equipo regresó con títulos, medallas y una destacada proyección nacional e internacional.

Uno de los momentos más comentados fue el logro de Federico Acosta, quien fue declarado campeón en su categoría tras la inasistencia de su rival, quien no se presentó al combate. “Subió al ring, se esperó el tiempo reglamentario, y al no aparecer el oponente, se lo dio por ganado”, explicaron los entrenadores. El equipo sospecha que la difusión previa del evento en Cadena Nueve pudo haber influido en la decisión del contrincante de no pelear.

También se destacaron Gabriel Durán y Matías González, ambos con combates intensos en la categoría de peso pesado, logrando el segundo puesto. A su vez, Valentín Baceta (ausente en la entrevista) también se consagró campeón tras imponerse ante Jonathan Ávalos.

El evento internacional reunió a boxeadores de todo el país, y también de delegaciones extranjeras como Rusia, Brasil y México. La competencia se desarrolló bajo una nueva modalidad, más accesible para peleadores que están dando sus primeros pasos: dos rounds de dos minutos, y un tercero en caso de empate.

La particularidad del evento fue que estuvo organizado por la propia Pamela Galdós, quien además de su rol como entrenadora, recibió el reconocimiento de la Federación por su desempeño como promotora y coordinadora del torneo. Pamela también fue declarada campeona absoluta en la categoría Yuchizu, ya que ninguna rival femenina se presentó. Pese a solicitar competir contra varones, no se le permitió por cuestiones reglamentarias.

“Estoy evaluando si en noviembre vuelvo a organizar o me enfoco en competir, porque hacerlo todo es muy demandante”, comentó Galdós. Sin embargo, dejó en claro que el equipo seguirá activo en nuevas competencias, ya sea en “Batalla de Estrellas” o en otras modalidades del circuito nacional.

Tras la exigencia física y emocional de la competencia, el gimnasio retoma hoy sus clases, y además planea un streaming especial a las 22 horas, donde se transmitirán cinco peleas del torneo entre las 17 que se realizaron.

Fight Club Argentina sigue creciendo, no solo como un espacio de entrenamiento, sino como una plataforma para el desarrollo deportivo y humano de nuevos talentos locales.